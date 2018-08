Heißhunger auf „Vorspeise“

Auch gegen den von Ex-Bulle Schopp trainierten steirischen Aufsteiger, der wie beim 4:2-Premierensieg gegen Mattersburg auflaufen könnte, führen Ulmer und Co. einiges im Schilde: Die Serie ungeschlagener Liga-Heimspiele soll auf 31 ausgebaut, das 1000. Tor der Bullen-Ära erzielt werden. Aktuell halten Dabbur und Co. bei 997. Abgesehen davon will man das bisher sehr gute Gefühl am Wochenende konservieren.