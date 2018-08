Einbrecher räumen Keller aus

Abgeschlossen sind indes die Ermittlungen nach einer gerade noch vereitelten Straftat in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten im Foyer einer Bank knapp nach Mitternacht einen 29-jährigen Mann aus Wien. „Er weigerte sich zu erklären, was er denn in dem Kreditinstitut wollte“, berichtet ein Kriminalist. Die aufmerksamen Beamten entdeckten dann, dass die Überwachungskameras in dem Raum mit Gewalt abmontiert und Kabel des Geldausgabeautomaten durchgeschnitten waren. Neben einer gestohlenen Geldbörse stellten die Polizisten bei der Kontrolle des Verdächtigen noch einen holländischen Personalausweis sicher. Auf dem Auto des 29-Jährigen waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Im Zuge der weiteren Erhebungen auf dem Posten ging der Wiener auf die Polizisten los - und verweigerte dann jede Aussage.