Helden gesucht

Diese Helden gibt es zahlreich in Österreich und selten wird ihnen ausreichend gedankt. Zudem fehlt oft an allen Enden das Geld. Bitte bewerben Sie sich - es ist vollkommen egal, ob Sie Tiere retten oder betreuen, ob Sie ein besonders artgerechtes Haltungssystem verfolgen oder sich in Sachen Tierschutzbildung starkmachen - sämtliche Projekte zum Thema und mit Zukunftsperspektive können eingereicht werden. Mir wird auch dieses Mal die große Ehre zuteil, gemeinsam mit Dagmar Schratter (Direktorin des Tiergartens Schönbrunn), Josef Troxler (Vorstand des Instituts für Tierhaltung und Tierschutz der Veterinärmedizinischen Universität Wien), Susanne Fromwald (Vorsitzende des Tierschutzrats) und Helmut Dungler (Stiftungspräsident Vier Pfoten) als Jury zu tagen - die feierliche Preisverleihung folgt am 11. Dezember in der ORANG.erie durch Ministerin Beate Hartinger-Klein. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 14. September 2018. Bitte nicht zögern! Schicken Sie Ihre Unterlagen einfach per E-Mail an bundestierschutzpreis@sozialministerium.at. Alle Details finden Sie auf www.bundestierschutzpreis.at.