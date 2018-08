Hunde und Katzen zur Vergabe

Stella ist sechs Jahre alt, weiblich und kastriert. Sie wurde als Kitten gefunden. Leider ist sie sehr ängstlich und braucht ihre Zeit, um Vertrauen zu fassen - aber dann schmust sie gerne. Und sie ist eine Stresspinklerin, das bedeutet enn sie sich nicht wohl fühlt, fängt sie an zu pinkeln. Diesbezüglich würde Coach4Cats Petra Ott die Beratung übernehmen. Interessenten melden sich bitte per Mail an office@coach4cats.at.