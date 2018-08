Fahrzeuge geplündert

Unbekannte haben - wie online und in unserer Printausgabe berichtet - versucht, in einen Luxuswagen in einem der Parkhäuser des Flughafens Schwechat einzubrechen. Vermutlich weil sie dabei gestört wurden, suchten sie das Weite. Doch jetzt mehren sich die Anzeichen dafür, dass eine Verbrecher-Bande rund um den Airport ihr Unwesen treibt.