„Battlefield V“ im neuen großen Gamescom-Trailer

Publisher EA und Entwickler DICE haben im Vorfeld der Gamescom einen neuen Trailer zu „Battlefield V“ veröffentlicht, das am 19. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Darin vorgestellt wird die neue Multiplayer-Karte „Rotterdamm“, die auf der diesjährigen Spielemesse in Köln auch spielbar sein wird und durch dynamisch zerstörbare Umgebungen so manches Gefecht unvorhersehbar macht.