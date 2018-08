LASK: Trotzdem Danke für dieses Sommer-Märchen!

Motivationsvideo

Auch dank dieser Kulisse, die den LASK von der ersten Sekunde an nach vorne getrieben hatte. Den Rest hatte zuvor ein von Fitness-Trainer Berktold zusammengestelltes Motivations-Video getan, in dem auch Szenen von „Gladiator“ und „Troja“ vorkamen. „Außenseiter, die am Ende triumphiert haben“, grinste der ruhig wirkende LASK-Trainer Oliver Glasner im Kabinengang. In dem auch Marketing-Experte Thomas Kern lächelnd stand. Weil der LASK nur 75 Minuten vorm Anpfiff einen finanziellen Erfolg verbuchen, die internationalen TV-Rechte noch an den türkischen Staatssender TRT verkaufen hatte können. “Ein gutes Geschäft„, sagte Kern ohne Zahlen zu nennen. Und auch die der LASK-Elf am Rasen konnten sich nach einer halben Stunde sehen lassen: 48:52-Prozent Ballbesitz. 1:1 an Torschüssen!