Die Steirer sind mit ihren Bahnhöfen zufrieden

Mehr als die Hälfe der Steirer gibt an, dass sich die Qualität der heimischen Bahnhöfe verbessert hat - das zeigen die aktuellen VCÖ-Bahntest-Ergebnisse. Besonders gut schnitten die oben erwähnten steirischen Stationen ab. In Leoben beispielsweise (Platz 3 bei den besten Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte) wurden vor allen die Fahrradabstellplätze, die Sauberkeit sowie die Barrierefreiheit und Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel mit „Sehr gut“ bewertet.