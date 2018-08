Linzer Feuerwehr in neuer Wache ohne Empfang

Kein Jalousien, wenig Platz und kein Empfang

Hinter den Kulissen hält sich die Begeisterung über das hypermoderne Feuerwehrhaus aber in Grenzen. Denn gerade in Sachen Funktionalität soll ihr neues „Zuhause“ den Florianijüngern, die dort Dienst verrichten, nicht gerade viel zu bieten haben. So gäbe es etwa keine Jalousien und nur wenig Raum für die Feuerwehrmänner, nachdem sie sich weiterhin jeweils zu Viert einen Schlafraum teilen müssen. Die Müllräume sind im Inneren (!) des Gebäudes errichtet worden, was oft zu Geruchsbelästigungen führt und vor allem die Sache mit dem fehlenden Handyempfang stößt den „Rettern“ sauer auf.



Aber vielleicht stellt sich ja SP-Liegenschaftsreferentin Regina Fechter Dienstag mit einem Signalverstärker als Einstandsgeschenk ein . . .