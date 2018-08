Personalmangel zwingt „Anna“ zur Schließung

„Wir suchen praktisch von Beginn an Personal“

„So einen Betrieb kann man gerade noch zu zweit als Paar führen, fällt einer aus, wird es eng. Der Personalmangel in der Gastro ist gerade in der Region enorm. Wir suchen praktisch von Beginn an Personal - sowohl für Küche als auch für Service“, erklärt der Wirt. Das Schicksal der Familie ist kein Einzelfall. Die Gastronomiebranche leidet seit Jahren unter ständigem Personalmangel: „Ende Juli gab es 1189 offene Stellen in steirischen Gastronomiebetrieben“, heißt es vom AMS Steiermark.