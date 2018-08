Die besten Havana Club Sommer-Drinks Rezepturen

Auch der Daiquiri hat seinen Ursprung auf der Heimatinsel des Rums. Egal, ob im Shaker oder im Blender zubereitet - die Havana Club Daiquiris schmecken so oder so. Die klassische Variante aus Havana Club Añejo 3 Años Rum, weißem Rohrzucker, Limette und Eiswürfel lässt sich durch wenige Zutaten aufpeppen und in fruchtigfrische Sommerdrinks verwandeln. ¡Salud!