Hier wiehert der Amtsschimmel laut!

Für viele Menschen, die sich oft auch noch in schwierigen Lebenssituationen befinden - zum Beispiel, weil ein Angehöriger behindert, pflegebedürftig oder schwer krank ist - ist das häufig eine große Last. Die Ombudsfrau-Redaktion versucht in solchen Fällen, Betroffenen zur Seite zu stehen, aufzuklären, zu vermitteln, Lösungen zu erreichen.