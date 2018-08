Dark Web Mystery Box: Mord-Beweise oder Hoax?

Jeder kennt die Überraschungssackerl für Kinder von zum Beispiel Kirtagen. Die Mystery Boxen aus dem Dark Net sind im Prinzip so etwas Ähnliches für (kriminelle) Erwachsene. Bezahlt wird in Bitcoins und nach ein paar Tagen erreicht die Überraschungsbox den Käufer. Diese ziehen dann die Kamera raus und filmen, was sie alles darin entdecken. Zum Beispiel einen Schraubenzieher mit einer roten Flüssigkeit darauf. Originalverpackte Markenparfums. Einen mit Tabletten befüllten Stoffteddybären oder eine neuwertige XBox One X.