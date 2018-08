„Tomaten, die zu rot sind, müssen in den Müll“

Bei einem Zero Waste Projekt im Rahmen ihres Studiums hat Diesenreiter bei einer Restmüllanalyse teilgenommen, bei der eineinhalb Tonnen Restmüll in Kategorien aufgeteilt wurden. „Ich war absolut schockiert, dass davon 400 Kilogramm Lebensmittel waren, die teilweise noch einwandfrei genießbar waren“, berichtet die 31-Jährige. Zurück in Österreich machte sie sich auf die Suche auf einen Job im Bereich Lebensmittelabfallvermeidung, musste jedoch feststellen, dass es so eine Stelle in Österreich noch gar nicht gab. „Also beschloss ich, mich selbstständig zu machen und das war die beste Entscheidung.“