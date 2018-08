Franziska Benz: „Nacktsein macht mir nichts aus“

In der RTL-Soap „Alles was zählt“ spielt Franziska Benz die Rolle der intriganten Michelle Bauer. Am Anfang eine Überwindung, wie die 29-Jährige im Interview mit dem „Playboy“ zugibt. Ob sie sich auch mit dem Shooting für das Männermagazin schwer getan hat? „Wenn Sie das Nacktsein meinen, das macht mir gar nichts aus“, so Benz offen.