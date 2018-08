Bundespräsident wünscht Bleiberecht für Lehrlinge

Alexander Van der Bellen: Wir sind am Weg von Tirol in die Steiermark und machen im nahen Peuerbach Station, wo ja meine Frau Doris her ist. Aber es wäre auch sonst die Reise wert gewesen. Ich möchte einmal mehr darauf aufmerksam machen, dass wir hier ein Problem in der Lehrlingsausbildung haben, mit dem die Wirtschaft alleingelassen wird. Es macht ja wirtschaftlich keinen Sinn, Lehrlinge mitten in ihrer Ausbildung, in die wir viel Zeit, Energie und Geld investieren, abzuschieben. Die Lehre soll abgeschlossen werden können - und danach sehen wir weiter.