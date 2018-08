Verirrt: Bub (2) überlebt drei Tage allein im Wald

Mutter brach in Tränen aus

Seine völlig verzweifelte Mutter sei in Freudentränen ausgebrochen, als sie ihr Kind nach drei Tagen in schrecklicher Angst wieder in die Arme schließen konnte, heißt es in Medienberichten. Auch Yuichi Koide, Leiter der klinischen Forschungsabteilung des „National Hospital Organization Disaster Medical Center“, zeigte sich ob des so guten Gesundheitszustandes des Zweijährigen völlig überrascht und glücklich: „Ich bin erleichtert, dass der Bub in Sicherheit ist, da es für ein zweijähriges Kind extrem schwierig ist, drei Tage im Freien unter solch harten Bedingungen zu überleben.“