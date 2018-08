Minus 20 Prozent auf Circus Roncalli!

Der wunderbare Circus Roncalli öffnet ab 18. August seine Pforten in Innsbruck - und entführt große und kleine Besucher in seine Wunderwelt, in der Clowns (so viele wie noch nie), atemberaubende Artisten und viele Überraschungen (u. a. hochmoderne Holografie-Technik) warten. Ein Zirkus für die ganze Familie!