Van der Bellen will Abschiebestopp für Lehrlinge

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in der Diskussion um Abschiebungen von Lehrlingen ein deutliches Zeichen gesetzt. Der 74-Jährige besuchte einen Lehrling in Oberösterreich und sprach sich für einen Abschiebestopp aus. Es mache aus „wirtschaftlichen“ und „humanitären Aspekten“ keinen Sinn, „Lehrlinge mitten in ihrer Ausbildung abzuschieben“, so der Bundespräsident.