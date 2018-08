7-jähriger Samuel stürzte mit Eltern in den Tod!

Suche nach weiteren Überlebenden

Während des Einsturzes waren um die 30 Fahrzeuge auf der Brücke unterwegs: Autos wurden in die Tiefe gerissen, Lastwagen und Trümmer der Brücke stürzten in den Fluss Polcevera. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten sind nach wie vor in vollem Gange. Die Einsatzkräfte suchen rund um die Uhr nach weiteren Überlebenden.