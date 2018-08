Endoskopiegeräte aus Wiener Ordensspital gestohlen

Teure Endoskopiegeräte, die etwa bei der Untersuchung innerer Organe eingesetzt werden, sind am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien-Leopoldstadt gestohlen worden. Wie das Ordensspital in einer Aussendung berichtete, wurde der Diebstahl Montagfrüh entdeckt, der Wert der Geräte wurde mit rund 600.000 Euro angegeben.