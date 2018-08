Ritter will Österreich erobern

2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter gilt es beim härtesten Radrennen Europas, dem „Race Around Austria“ zu bewältigen. Und das ohne vorgeschriebenen Pause, also nonstop. Erstmals mit dabei ist der Salzburger Bernhard Ritter, der am Dienstag gegen neun Uhr in das Rennen mit Start und Ziel in St. Georgen im Attergau ging.

Die „Krone“ sprach mit dem Bundesheer-Psychologen, nachdem er etwa die ersten 70 Kilometer zurückgelegt hatte: „Ich bin das Rennen durch die Euphorie etwas zu schnell angegangen, habe aber jetzt meinen Rhythmus gefunden und freue mich auf die kommenden Tage.“ Noch nie zuvor ist der 41-Jährige eine derart weite und anstrengende Strecke gefahren. „Bisher waren 1000 Kilometer das Weiteste. Da bin ich am Stück 22-Mal um den Attersee geradelt“, erklärt er. Das Rennen, welches an grenznahen Straßen rund um Österreich - auch durch Salzburg - führt, zu finishen, wäre somit sein „Ritterschlag“.