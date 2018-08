Instagram im Gesicht als neue Make-up-Challenge

Nur sein Visagisten-Können in den sozialen Medien zu zeigen, reicht nicht mehr aus. Dafür gibt es zu viele. Deswegen haben Make Up-Artists zur „Instaception“-Challenge aufgerufen. Was man dafür tun muss? Ein Instagram-Post in sein Gesicht malen, genauer gesagt um ein Auge. Dieses wird - im Gegensatz zum restlichen Gesicht - geschminkt und schließlich in Instagram-Post-Manier umrandet.