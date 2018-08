Humor ist bei Dates wichtiger als das Outfit

Wer redet nicht gerne ab und zu über sich selbst? Begeisterte Zuhörer sind bei der Partnersuche sehr gefragt - vor allem solche, die auch noch interessierte Fragen stellen und mehr über uns herausfinden wollen. Dass intelligente Fragen schon beim ersten Treffen gut ankommen, zeigt eine Umfrage unter den Usern der Dating-App Once. Für rund 57 Prozent der Befragten ist offenes Interesse an der anderen Person das wichtigste Kriterium. „Sich nach den Hobbies oder der Vergangenheit des Gesprächspartners zu erkundigen, vermittelt Wertschätzung. Gerade am Anfang einer Beziehung kann man sich hier mit gezieltem Nachfragen, von anderen stillen Zuhörern abheben. Wer den anderen auch noch zum Lachen bringt, bleibt noch länger in Erinnerung“, erklärt eine Dating-Expertin der Dating-App „Once“. Humor ist nämlich das zweit größte Ass im Dating-Repertoire. Jeder Fünfte User legt großen Wert auf Humor und Witze. Worüber gelacht wird, ist dabei (fast) irrelevant.