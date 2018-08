checkIt prüft, was in illegalen Drogen ist

Nach einer halben Stunde findet der Konsument seine Probennummer an der öffentlichen Ergebniswand. „Dort kommen wir dann mit den Partybesuchern ins Gespräch, bei dem wir Informationen weitergeben und dadurch Risikobvewusstsein schaffen wollen.“ Die Ergebnisse des Drug Checkings sind in ein Ampelsystem gegliedert. „Statt grün haben wir jedoch weiß, weil wir wollen nicht die falschen Signale aussenden. Ein Risiko gibt es bei jeder Einnahme von Drogen“, betont der Wiener. Ein weißer Ergebniszettel bedeutet, dass in der Droge ausschließlich die zu erwartende Substanz enthalten ist. Gelb zeigt hingegen ein unerwartetes Ergebnis an. Zum Beispiel, dass eine weitere stimulierende Substanz in der Probe entdeckt wurde. Eine Warnung signalisiert schließlich das rote Blatt Papier: „Die Analyse hat ergeben, dass weder die Wirkung noch das Risiko des Konsums dieser abgeschätzt werden kann, weil entweder mehr als drei unterschiedliche oder eine potenziell gefährliche Substanz in der Probe nachgewiesen wurde.“ Die Drogen die am häufigsten getestet werden sie MDMA (Ecstasy), Amphetamine und Kokain.