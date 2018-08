Jetzt für den Bundestierschutzpreis 2018 bewerben!

Jetzt bewerben!

Der Bundestierschutzpreis 2018 ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert und wird am 11. Dezember 2018 an drei Preisträger vergeben. Die Prämierung findet in der Tiergarten ORANG.erie in feierlichem Rahmen durch die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Mag. Beate Hartinger-Klein statt. Bewerbungen sind bis zum 14. September 2018 per E-Mail an bundestierschutzpreis@sozialministerium.at möglich. Alle Details finden Sie auf www.bundestierschutzpreis.at.