Minus 20 Prozent auf die Kultstars Amigos

Kaum eine Band stürmt derart regelmäßig und erfolgreich die Charts wie die Amigos. Den unzertrennlichen Brüdern Karl-Heinz und Bernd Ulrich gelant mit dem neuen Werk „110 Karat“ einmal mehr die Top-Platzierung - und zwar in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Am 1. September spielen sie in der Pielachtalhalle in Obergrafendorf - bei uns bekommen Sie die Tickets dafür für kurze Zeit um 20 Prozent ermäßigt!