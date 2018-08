Festspiele spülen rund 183 Millionen Euro in Kassa

Es ist fast schon einer dieser sommerlichen „Wirtschafts-Booms“, der heuer wieder eingetreten ist, seitdem Kunstsinnige in edlen Designer-Roben sich abends wieder in der Hofstallgasse tummeln. Einer, der Hoteliers über eine Betten-Auslastung jenseits der 80 Prozent jubeln lässt, dem Handel starke Zuwächse beschert und auch die Festspiele selbst frohlocken lässt - so ziemlich jede Produktion der Festspiele werde stark nachgefragt, egal ob Oper, Schauspiel oder auch Konzert - wie der kaufmännische Direktor, Lukas Crepaz, berichtet: „Der Verkauf läuft in vollen Zügen, wir sind zuversichtlich, dass wir auch heuer wieder an den Rekord, den wir im vergangenen Jahr aufgestellt haben, anschließen können - da hatten wir eine Auslastung von 97 Prozent.“ Er fügt hinzu: „Vor allem die Zauberflöte, Salome und Pique Dame waren heuer gleich ausverkauft.“ Insgesamt wurden heuer 213.000 Karten aufgelegt.