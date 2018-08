Baby-Giraffe-Pose ist neuer Hit auf Instagram

Woher kommt der Name für die neue Trend-Pose? Ebenfalls von Eva Chen. Laut ihrer Erklärung funktioniert sie so: Den Po hinausstrecken, ein Bein nach vorne, das hintere Bein etwas auf die Zehenspitzen stellen - so wie laut Chens Meinung eine Baby-Giraffe geht. Nun ja.