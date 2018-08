Schuss in Wohnhausanlage: Verdächtiger gefasst

Opfer droht an Auge zu erblinden

Wie sich im Zuge der Erhebungen herausstellen sollte, waren die Opfer zuvor mit einem weiteren Mann in Streit geraten. Dieser zog daraufhin eine Gaspistole und schoss dem Älteren ins Gesicht. Auch der zweite, jüngere Mann wies Verletzungen auf, die ihm offenbar mit Faustschlägen zugefügt worden waren. Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass der Jüngere mehrere Schädel- sowie Kieferprellungen erlitten hatte. Der Schuss aus der Gaspistole ins Gesicht des 38-Jährigen hat zudem wohl dramatische Folgen für das Opfer: Der Mann droht an einem Auge zu erblinden, berichtete die Exekutive am Montag.