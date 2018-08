Terrasse von Zweifamilienhaus brannte komplett ab

Rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben sich am Montag kurz vor 4 Uhr früh die Besitzer eines Zweifamilienhauses in Seekirchen-Schöngumprechting: Auf der angebauten Terrasse war ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen hatten auch auf die Vollwärmeschutz-Isolierung des Gebäudes übergegriffen. Die Feuerwehr löschte.