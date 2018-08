Kein Strom: Zug mit 39 Fahrgästen wurde evakuiert

Aufregung in einem Intercity, der Montagfrüh von Salzburg Richtung Graz unterwegs war: Der Zug blieb gegen 8.15 Uhr in Hüttau auf offener Strecke hängen. Die Oberleitung war offenbar beschädigt und führte keinen Strom mehr. Die 39 Passagiere mussten mühselig in dem unwegsamen Gebiet zwischen einem Bach und einem Hang von Feuerwehr und Rotem Kreuz evakuiert werden.