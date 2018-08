Udo Jürgens‘ Traumvilla steht zum Verkauf

2012 kaufte Udo Jürgens die „Villa Bellavista“ am Zürichsee, wollte in dem Luxus-Anwesen mit 11,5 Zimmern seinen Lebensabend verbringen, ließ es nach seinen Wünschen umbauen. Doch zum Umzug kam es nicht: Der Sänger starb am 21. Dezember 2014 an einem Herzinfarkt.