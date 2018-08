Entwarnung bei David Alaba: „Nur“ eine Prellung!

Alaba musste beim 5:0 gegen Eintracht Frankfurt nach einem Zweikampf in der 75. Minute vorzeitig vom Feld. Das Gelenk wird laut Bayern-Angaben nun ruhiggestellt und behandelt. Wann Alaba wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen kann, soll je nach Heilungsverlauf von Tag zu Tag entschieden werden. Ein Einsatz im DFB-Pokalspiel bei Regionalligist SV Drochtersen/Assel am Samstag scheint ausgeschlossen.