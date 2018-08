Scharfe Zurufe vom Ex-Parteimanager in die SPÖ

Fundi-Politik in der Hitzewelle

Zuletzt mischte sich Horner per Twitter auch in die Debatte übers neue Parteiprogramm der Bundes-SPÖ ein, das dem roten Burgenländer Peter Doskozil zu sehr von „links-grüner Fundi-Politik“ gezeichnet zu sein scheint, was Gerstorfer (sinngemäß) in die Hitzewahn-Ecke stellte.