Serie setzt sich fort: Pferdestadel in Flammen!

Haflinger in Sicherheit

Verletzt wurde zum Glück niemand, die im Stadel untergebrachten sieben Haflinger konnten die Feuerwehrleute rechtzeitig in Sicherheit bringen. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Erhebungen zur Klärung der Brandursache wurden eingeleitet. Doch auch in diesem Fall deutet vieles auf Brandstiftung hin.