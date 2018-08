Edelstoff: Markt für junges Design in Wien

Natürlich ist am Designmarkt auch für Gaumenschmaus gesorgt: So befinden sich zum Beispiel die Bio-Delikatessen von Hausensteiner, Salz und Pfefferspezialitäten aus aller Welt bei MAKNUS & CO. oder Likörspezialitäten ohne Zusatz von Farb- oder Aromastoffen aus der Manufaktur von Patrick W. Zehethofer unter den AusstellerInnen.