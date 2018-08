Tatort Bad: Diebe suchten in Plansch-Tempel Beute

Es liegt vielleicht an der Hitze, dass Kriminelle jetzt auch gerne Freibäder ansteuern. Zuletzt suchten unbekannte Täter im Wachaubad in Melk nach lohnender Beute - konnten aber vertrieben werden. Ebenfalls die Flucht gelang einem frechen Schuh-Dieb in Neulengbach im Wienerwald.