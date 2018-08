„Hundedrama bitte menschlich lösen“

In das Drama um die „Animal Hoarderin“ und ihre auf 60 (!) Quadratmeter gehaltenen Hunde in der kleinen Ortschaft Erdpreß bei Sulz im Weinviertel (wie in unserer Print-Ausgabe berichtete) schaltet sich jetzt auch der Wiener Tierschutzverein mit Sitz in Vösendorf ein. Präsidentin Madeleine Petrovic appelliert an die Amtstierärztin, rasch eine Lösung zu finden.