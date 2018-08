Unbekannter Zündler in Welser Innenstadt unterwegs

Unbekannte Zündler hielten in der Nacht zum Montag die Feuerwehrleute in Wels auf Trab. Gegen 4 Uhr früh waren zunächst Kleidungsstücke in einem Buswartehäuschen in der Sandwirtstraße in Brand gesetzt worden. Während die Einsatzkräfte aber noch mit den Löscharbeiten beschäftigt waren, gab es schon wieder Feueralarm.