Drama auf A12: Überlebende in kritischem Zustand!

Das Familienauto war komplett eingedrückt. Die Eltern: tot! Am Rücksitz lagen die beiden Söhne und das vierjährige Enkelkind - alle drei waren eingeklemmt und schwerst verletzt! Den Einsatzkräften bot sich am Samstag Mittag auf der A12 bei Langkampfen ein Bild des Schreckens. Sie wurden an ihre Grenzen getrieben, zumal einige Helfer den Unfalllenker (54) gekannt hatten. Nach der schwierigen und nervenaufreibenden Bergung mussten sie auch noch mit ansehen, wie die Leichen von einem Bestatter abtransportiert wurden.