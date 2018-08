Frühere Sperre der Orte zeigt erhoffte Wirkung

Am Samstag wurden die Ortsdurchfahrten in drei Abschnitten für insgesamt fünf Stunden gesperrt, am Sonntag ebenfalls. Auch die Kommunikation mit den deutschen Behörden funktioniert besser. Diese versuchen, wenn der Stau zu lange wird, die Kontrollen schneller durchzuführen. „Dadurch können wir den Schaden geringer halten“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.

„Das neue System hat sich auf jeden Fall bewährt“, erklärt der Grödiger Bürgermeister Richard Hemetsberger, der beruhigt auf das kommenden Reisewochenenden schauen kann. Da erwartet man wieder extrem viel Verkehr in Richtung Deutschland. Auch die Bevölkerung der Untersberg-Gemeinde zeigt sich laut dem Ortschef vorerst mit den gesetzten Maßnahmen zufrieden. Ebenfalls in Viehhausen, wo man vor der Regelung durch die Urlauber-Kolonnen noch kaum die Straße überqueren konnte, hat sich die Situation spürbar gebessert.