Bagnaia siegt, Rossi-Halbbruder Marini am Podest!

Der Italiener Francesco Bagnaia (Kalex) hat mit einem Sieg in Österreich die Führung in der Moto2-Weltmeisterschaft zurückgeholt. Nach einem Zweikampf über die Renndistanz setzte sich der Pole-Mann am Sonntag auf dem Red Bull Ring knapp vor dem Portugiesen Miguel Oliveira durch und verhinderte damit einen zweiten KTM-Tagessieg. Als 3. erneut auf das Podest kam Rossi-Halbbruder Luca Marini.