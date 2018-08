82-Jähriger stürzt mit Elektromobil 25 Meter ab

Ein 82-jähriger Pensionist ist am Samstag mit seinem Behindertenfahrzeug in Kramsach (Bez. Kufstein) von der Straße abgekommen und 25 Meter tief über eine steile Böschung abgestürzt. Er blieb am Ufer der Brandenberger Ache liegen und kam laut Polizei mit leichten Verletzungen davon.