Waidmänner machten Altstadt zum Wald

„Die Jagd ist aktiver Naturschutz“, erklärte der Salzburger Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof und fügt hinzu: „Und das wollten wir bei dieser Veranstaltung erklären.“

Oft werde man nur auf den Schuss reduziert, dabei geht es um die Erhaltung der Artenvielfalt und der Natur. Der Alte Markt in der Salzburger Altstadt wurde dafür am Samstag waldmäßig dekoriert und erstrahlte in einer Farbenpracht für welche die zwanzig verschiedenen Themeninseln sorgten.

Präsentiert wurden dabei die verschiedenen Einsatzfelder und der Weg zum Jäger. „Man benötigt ein fundierte Ausbildung und es ist sehr viel Wissen erforderlich“, erklärte der Landesjägermeister.

Infos gab es auch über Wildtiere, die es in der Stadt zu bestaunen gibt. Da kamen viele Kinder auf ihre Kosten. Wie schauen die verschiedenen Gebisse aus? Oder was für Unterschiede gibt es zwischen Tag- und Nachtfedertieren?