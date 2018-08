Gärtner und Bundeskanzler

Dem Who is Who der österreichischen Kunst von Walde, über Schiele bis hin zu Egger-Lienz widmet sich auch Josef Schütz, allerdings lässt er uns auch in Kultur aus Fernost eintauchen. Während sich Wu Shaoxiang dem König und der Königin in durchaus kritischer Manier widmet - zwei winzige Körper in Uniformen tragen aufgeblasenen, goldene Köpfe - und damit den Kapitalismus seines Heimatlandes China angreift, verewigte Li Hua Bundeskanzler Sebastian Kurz in Öl, allerdings noch vor seiner Wahl ins höchste Amt des Staates.