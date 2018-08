Erdbeben in Norditalien auch in Hermagor spürbar

Gegen 5.30 Uhr erschütterte ein Erdbeben der Stärke 4,1 am Samstag die Gemeinde Gemona in Norditalien. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) war der Erdstoß auch in Hermagor spürbar. Schäden blieben zum Glück jedoch aus.