Das sind die verrücktesten Eis-Kreationen der Welt

Die Zeiten, in denen jeder nur Erdbeer- , Vanille- oder Schokoladeneis bekam, sind definitiv vorbei: Immer mehr kreative Eisläden sorgen für ausgefallene Kreationen. In London wurde Eis mit Zuckerwatte umhüllt gesichtet, in Austrialien ist Eis mit Pommes der neueste Trend. City4U hat die skurrilsten davon im Überblick.