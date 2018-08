Trinkwasser wird knapp: Versorgung per Tankwagen

Die Hitze hat Niederösterreich fest im Griff - siehe Seiten 18/19. Die Trockenheit wird dabei nicht nur zur Geißel der Landwirtschaft, auch in einigen Gemeinden wird das Trinkwasser jetzt knapp. Just am Fuße des Stausees Ottenstein im Bezirk Zwettl mussten die ersten Reserven eines Ortes per Tankwagen gefüllt werden.