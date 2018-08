Frank/Abicht bauen ihre WM-Führung weiter aus!

Tanja Frank und Lorena Abicht haben am Donnerstag ihren Vorsprung bei den Segel-Weltmeisterschaften vor Aarhus weiter ausgebaut und Österreich damit vorzeitig das Olympia-Nationenticket in der 49erFX-Klasse gesichert. Das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee gewann auch am zweiten Tag der Goldflotte eine Wettfahrt und kämpft im abschließenden Medal Race am Samstag um eine Medaille.